Zeray’ın 2024 yılı 1. çeyrekte başvurusunda bulunduğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümünün, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan 08.08.2024 tarihli bültende onaylandığı bildirildi. Zeray’dan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin yeni yatırımları arasında aranan, gözlenen firması olacağız" denildi.

Zeray’dan yapılan açıklamada, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşüm projesini SPK denetiminde sürdürmeyi hedefledikleri aktarılarak, "Yeni baştan dengeleniyoruz. Tüm dinamiklerimizi güven üzerine kuran bir firma olarak sadece hedeflerimize kitlenerek bu başarıyı sergiledik ve SPK tescili ile bütün algıları değiştireceğimizi düşünüyoruz. Tüm tecrübemizle ortaya koyduğumuz performans ile bize herhangi bir süreçte şahit olan herkesin, tüm kurumların, sektöre olan bakışını değiştirdik. Şimdi ise Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları içerisinde yeni bir boyut geliştirmeyi hedefliyoruz. Zaman geriye akmasa da bu yeni baştan dönüşüm sayesinde zamanın ötesinde bir gelişim göstereceğiz ve tüm derslerimizin neticesinde; kitap gibi, halka açık, tükenmez gelişim bilgeliği sergileyerek kümülatif kazanç sağlayacağız" denildi.

"Ülkemiz adına sorumluluk almaktan çekinmiyoruz"

Açıklama şöyle devam etti:

"Firmamız ’inşa etme’ işiyle lokomotif sektörler arasında yer aldığından toplumsal sorumluluk anlamında yatırımcılarına ve tüm paydaşlarına kazandırarak her dönemde ezber bozmaya devam edecektir. Kültür bilincimize doğadan beri öğretilen yuvanın kutsallığı ile vatanımızın kutsallığını her global haberde, her gelişmede, gördüğümüz etkiler ile daha derinden anlıyor ve yaşıyoruz. Ülkemiz adına sorumluluk almaktan çekinmiyoruz. Ülkemizin birçok ilinde yatırımlarımızı başarı ile sonuçlandırarak başta bölgemize ve ülkemize değerler kattığımıza inanıyoruz. Bu kapsamda Bir Milyon Konut hedefimizi de ülkemizin tamamına yayılarak gerçekleştireceğiz. Pasta diliminden pay elde etmekten öte; yeni tarifler üretme, özgün ve özgür gelecek kurma odağındayız"

Zeray’ın sınır ötesi planı

Açıklamada, Türkiye’nin eşsiz ve paha biçilemez değerleriyle bütünleşen yatırımlarıyla yurt dışından da ciddi boyutta yatırımcılar bulduğu ifade edilerek, "Yurt dışı yatırımcılarını sadece gayrimenkul yatırımcılığından öte görerek, piyasalarda ilgi gören yıllık borsa ortalamasının 5 katı değer kazandıracak hisselerimize yatırımlarını çekerek, global çapta kazanmak ve üzerine yurt dışında gösterilecek faaliyetler ile varılan noktada hedef gösteren boyutta roller üstlenme gayretinde olacağız. Sınırlandırıcı etkenlerden sıyrılmak aslında bizleri sınırsız boyuta taşıyor. Bu keşfimiz bizi sürekli yeni arayışlara yöneltiyor. Kıtaları birleştiren konumumuz, kıtalar arası faaliyet gösterme misyonunu doğal olarak sorumluluklarımıza yüklüyor. Birçok ülkede temsilcilikler kurarak hayallerimize hayat bulduracak projelerimizi stratejik hedef planlamalarımıza bağlı olarak süreçler içerisinde yatırımcılarımızla da paylaşacağız. Ortak ruhumuza inancımıza karakteristik çalışkanlığımızla gelen/gelecek başarılarımıza inanın. Tüm bunları ifade ederken belki de başlıca açıklamamız gereken şey ’hikayemiz güzel’. Haliyle; anlatmak da, anlatılanlar da süreci güzelleştiriyor, yaşayanlar ve tanık olanlar da özel hissediyor, hissettiriyor. Hikayemizde rol alan herkese emek değeri biçiyoruz ve buradan basın aracılığı ile özveriyle emek ve destekte bulunan bize inanan güvenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Gururla şunu ifade etmek isteriz; Türkiye’nin yeni yatırımları arasında aranan, gözlenen firması olacağız. ’Nasıl?’ sorularının yankısı, merak uyandırışı, halka arzımız ile birlikte sindirilmiş boyutta olacak ve sektörün gelişimine yönelik yapılması gerekenlere rehber olacağız. Ülkemizin ekonomik politikaları, global etkenler, sektörlerin reaksiyonları, yatırımcıların yönelimi, gelişen yeni normlar, savaş ve barış senaryolarından küresel değişimlere kadar her göstergeyi sorumlu olduğumuz değerler adına okuyor ve analiz ediyoruz. Risk almanın yüksek getirisi şuan için kısa vadeli planlamalarımızda değil, riske atmamanın verdiği güvencelerle güvenle yol almanın, yol kat edebiliyor olmanın çevik kubbesi altındayız. Korunaklı olmak zorundayız çünkü kazanmış olduğumuz değerler altında yılda yüzde 400’e varan kazanç fırsatları zaten sunabiliyoruz" ifadeleri kullanıldı.