Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu zeytin ağaçlarına çarparak kullanılamaz hale geldi. Olay, İznik-Orhangazi güzergahında Congu mevkisinde gerçekleşti. 77 ACF 751 plakalı aracın sürücüsü B.S., kontrolü kaybedince yol kenarındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana uçtu. Hava yastıkları açılan ve camları kırılan otomobilin motor kısmı da büyük zarar gördü. Yaralı olarak çıkarılan sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, tarla sahibi zarar konusunda "Cana geleceğine mala gelsin. Sadece bir ağacımız zarar gördü, önemli değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA