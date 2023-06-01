Bursa'nın Mudanya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zeytin Güvesi Çiçek Nesli ile ilaçlı mücadelenin başladığını duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan arazi kontrolleri ile ilçedeki üretim alanlarında çiçek açımının başladığına dikkati çekilen duyuruda, mahalle ve mevkiiler arasında farklı fenolojik dönemler olduğunun tespit edildiğine vurgu yapıldı.

İlaçlamanın etkin olması için üreticilerin bahçe kontrollerini yaparak yüzde 1-3 çiçek açımının olduğu bahçelerini ilaçlamaları gerektiği kaydedildi. Çiçek açımının başlamadığı mahalle ve mevkilerde bahçe kontrollerine devam edilerek uygun zamanda ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

Bu arada ilaçlama tekniği ile de bilgi veren Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilaçlamanın meteorolojik şartlar dikkate alınarak rüzgarsız havalarda, akşam üzeri veya sabah erken saatlerinde, arılara zarar vermeyecek şekilde, ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak, en kısa sürede tamamlanması gerektiğini duyurdu.