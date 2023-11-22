Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Tariş'in belirlediği zeytinyağı alım fiyatını referans alarak, "Eğer zeytinyağı 290 liranın altında satılıyorsa, bu durumdan şüphelenmelisiniz. Fiyatlar arasındaki büyük fark, muhtemelen dolandırıldığınız anlamına gelir" şeklinde bir uyarıda bulundu. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ise, "Fiyat konusunda gerçekçi olmayan söylemler var. Şu anda ticarette fiyatlar 220 lira civarında seyrediyor. Fiyatların hızla artacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten talep düşük" dedi.

Fevzi Çondur, Tariş'in belirlediği alım fiyatına göre üreticiden 295 liraya satın alınan zeytinyağının market satış fiyatının 320 lira olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu fiyatın altındaki etiketler şüpheli. Litresi ortalama 300 lira olması gereken zeytinyağının 5 litresi 500 liraya satılıyorsa, bu dolandırıcılıktır. Bu ürünler içine çeşitli kimyasallar katılmış ürünler olabilir. Bu durumda suç işleniyor ve tüketiciler de sahte ürün alıyor" dedi.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Zeytinyağı fiyatları konusundaki açıklamaları temkinli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Piyasadaki gelişmeler, fiyatları artırmaya yönelik gibi görünen rakamlarla uyuşmuyor. Üretici ve tüketici arasındaki dengeyi korumamız lazım. Doğru fiyatlandırma önemli. Raf fiyatlarında aşırı yükselmenin sektöre zarar vereceğinden endişeliyiz. Özellikle hasat döneminde fiyatların daha da yükseleceğini söylemek yanıltıcı olabilir. Yurt dışı fiyatları son günlerde geriliyor. Zeytin rekoltesinde bir azalma var, ancak tüketim geçen sezondaki yüksek fiyat artışı nedeniyle düşüyor. Fiyatlar arttıkça insanlar tüketimi azaltıyor veya diğer bitkisel yağlara yöneliyor. Şu anda zeytinyağı ticareti ortalama 220 lira seviyesinde. Marketlerde ise stoğa ve kar marjlarına bağlı olarak 200 ile 300 lira arasında raf fiyatları görülebilir" diye konuştu.

Alhat, "Önümüzdeki süreçte zeytinyağında bir problem yaşanacağını düşünmüyoruz. Evet, bu yıl rekolte düşük, ancak geçen yıldan devreden stoklarla birlikte sorunsuz bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz" öngörüsünü paylaştı.