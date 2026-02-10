“Konut Erişiminde Finansal Çözümler” başlığıyla yapılacak programda, Garanti BBVA tarafından da bir sunum yapılacak. Programla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği Eğitimden Sorumlu Yöneticisi Aytek Çevik, konut sektöründe finansmana erişimin her geçen gün daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Aytek Çevik açıklamasında, artan maliyetler ve kredi koşullarının hem konut alıcılarını hem de sektör temsilcilerini zorladığını belirterek, “Garanti BBVA’nın yapacağı sunumla birlikte konut ediniminde kullanılabilecek güncel finansman olanakları, kredi modelleri ve alternatif çözümler detaylı şekilde ele alınacak. Amacımız, sektör paydaşlarını doğru ve güncel bilgilerle buluşturmak” dedi.

Çevik, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, konut erişiminin kolaylaştırılmasına ve sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağladığını ifade ederek, benzer organizasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini sözlerine ekledi.