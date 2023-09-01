Meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri bebek olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Kazanın, D-140 Karayolu Balbalı mevkiinde B.A. tarafından kullanılan 67 ABJ 576 plakalı BMW marka otomobil ile K.C. tarafından yönetilen 54 GA 405 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 AAD 346 plakalı otomobilin karıştığı bir çarpışma sonucunda meydana geldiği bildirildi.

Olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralananları ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Yaralılardan birinin bebek olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.