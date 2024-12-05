Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Bursaspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 eşitlikle sona eren maçta Vanspor’a penaltı atışlarında 7-6 mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: Kaan Kara, Ersin Erbay, Fatih Yüzbaşı

Bursaspor: Zekeriya Topayan, Barış Dalkıran (Mehmet Çetin dk. 83), Hamza Gür, Yiğitali Bayrak (Musa Çağıran dk. 98), Sedat Cengiz, Bora Yılmaz (Ahmet İlhan Özek dk. 78), Eren Tunalı (Bilal Güney dk. 46), Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, Mustafa Genç (İlhan Depe dk. 57), Mücahit Can Akçay

Artı Değer Vanspor FK: Cantuğ Temel, Onur Özcan (Burak Kavlak dk. 46), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Kerem Çağatay (Ali Doğan dk. 63), Bekir Can Kara, Sergen Yatağan (Erden Seçgin dk. 75), Harun Kavaklıdere (Rıdvan Dönmez dk. 82), Hasan Bilal (Mert Örnek dk. 46), Batuhan Kör (Fuat Bavuk dk. 98)

Goller: Barış Dalkıran (dk. 65), Ahmet İlhan Özek (dk. 89) (Bursaspor), Harun Kavaklıdere (dk. 68), Batuhan Kör (dk. 74) (Vanspor SK)

Sarı kartlar: Eren Tunalı, Yiğitali Bayrak, Mehmet Yiğit, (Bursaspor) Medeni Bingöl, Fuat Bavuk (Vanspor SK)