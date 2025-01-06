Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler

Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

Çarşamba

Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan

Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu

Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan

Perşembe

Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun

Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

Kaynak: İHA