Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp mürettebatları arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü. Günün aydınlanmasıyla yeniden arama çalışmalarına başlandı.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ



Sabah saatlerinde batan gemide can kaybı 2'ye yükseldi. 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

ÖLÜMÜN KIYISINDA HÜZÜNLÜ BEKLEYİŞ

Ekmek parası için çıkılan seferler... Evden, aileden ayrı kalınan aylar ve bir fırtınayla alabora olan hayatlar... Zonguldak'ta batan geminin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları dördüncü gününde de sürdü.

Ereğli'de rotaları ölümün kıyısına çıkan denizcilerin gözü yaşlı aileleri, canlarının bir parçasını yutan dalgalara bakarak, yakınlarının mavi karanlığın içinden çıkmasını bekliyor.

Batan geminin kaptanı Cemil Turan'ın ömrünün 30 yılı denizlerde geçmişti. Üç ay önce eşini kaybeden, annesi de bitkisel hayatta olan Turan, acılarını içine gömüp sefere çıkmıştı. Ailesi dışında memleketi Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde hemşehrileri de ondan bir haber bekliyor. Turan'ın çocukluk arkadaşı olan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Turan'ın çok sevilen biri olduğunu, ailenin yaşadığı kayıplarla zor günler geçirdiğini ifade ediyor: "3 ay önce hanımını kaybetti. Acılar üzerine acı. Annesi de bitkisel hayat durumunda."

ZOR SAATLER

Gemi mürettebatından Satılmış Uslu'nun komşusu Ramazan Uyanık da yıllarca aynı şirkette çalıştığı arkadaşını bekliyor. Uyanık, usta bir gemici olduğunu ifade ettiği Uslu'yu sevgiyle anlatıyor: "Ağır başlı, saygılı, sevgi bilen bir arkadaşımız. Şok içerisindeyiz, çok üzgünüz."

Geminin Üçüncü Kaptanı Berke Çamurtaş'ın babası Güngör Çamurtaş da kurtarma çalışmalarını izleyenler arasında: "Çalışmalar bence yetersiz. Gemi 15 metre derinlikte, karaya 20 metre uzaklıkta. Neden ulaşılamıyor? 70 metre derinlikte değil ki. Fosforlarla aydınlatma yapıp yol açılacakmış. Bu kadar zor mu bu işler? Çocuklarımızı istiyoruz."