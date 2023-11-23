CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözlerinden Pervin Chakar ile elini öperken verdiği fotoğrafa, yerel seçimden ittifak görüşmelerine ilişkin birçok soruya yanıt verdi. İşte Özel'in dikkat çeken o açıklamaları...

'EKREM BEY İSTANBUL’A MÜHÜRLÜ, BEN CHP’NİN BAŞARISINA MÜHÜRLÜYÜM'

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek partiyi çift başlı bir yönetimle suçladığı sözlerine yanıt veren Özel, “Değerlendirmesi biraz nezaket sınırlarını aşmış. Herkesin kendi partisinin iç işleyişiyle meşgul olması lazım. CHP’yi düşünen 1.5 milyona yakın üyesi ve seçmeni zaten var. Çok merak ediyorsa şöyle söyleyeyim: Ekrem Bey İstanbul’a mühürlü. Ben CHP’nin başarısına mühürlüyüm. Bütün CHP’liler de ilk seçimde iktidarı değiştirmeye mühürlü. Sayın Bahçeli’de iktidarı kaybetme ve yerine CHP iktidarının gelmesi telaşını gördüm" dedi.

ANKET MESAJI

Özel, kurultaydan sonra anketlere verilen yanıtların duygusal olduğunu belirterek henüz ölçüm yapmadıklarını söyledi; “Bütün televizyonlarda değişim konuşuluyor ve bunun etkisiyle duygusal cevaplar veriliyor. Birkaç ay sonra görmek lazım. Erkenden yüzde 30’lara çıktık diye sevinmek doğru olmaz” dedi.

“HEDEFİM CHP’Yİ TEK BAŞINA BİRİNCİ PARTİ HALİNE GETİRMEK”

“Sahada görülen bir heyecan var. Önemli olan bu heyecanı sürdürüp bir dalgaya dönüştürmek. Hedefim, yerel seçimlerde mevcudu koruyup üzerine eklemek” diyen Özel, “Yerel seçimle genel seçim arasındaki süreçte de önce yüzde 30 bandını, sonra yüzde 35 bandını aşıp CHP’yi tek başına, çok önemli bir güçle birinci parti haline getirmek. O yüzden ‘Değişim oldu, bu iş çok kolay’ değil. Sadece değişimle partinin iktidar olacağını düşünmemek lazım. Hep birlikte siyaset yapma biçimimizi çok çalışan bir hale dönüştürmemiz lazım” diye konuştu.

"AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE SEÇİM OLMAYACAK”

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin olarak da konuşan Özel, “Bizim örgüt denetiminde önseçimleri mümkün olduğunca yeni yıla bırakmadan veya yeni yılın başlarında halledip adayları belirlememiz lazım. Ama her yerde örgüt denetiminde ön seçim doğru sonuç vermiyor. Bunu da örgütlerimize danışarak karar vereceğiz. Bizde olmayacak yöntem, kimseyi suçlamıyorum, ahbap çavuş ilişkisiyle seçim olmayacak” dedi.

“GİZLİ KAPILAR ARDINDA BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMAYACAK”

Özel, “İYİ Parti ve HEDEP’le yerel seçim teması olacak mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“İttifak kelimesi yoruldu. Bundan sonra işbirliği kelimesini tercih ediyoruz. Bunu da seçim bölgesine özel olarak, partilerle ayrı ayrı işbirlikleri olarak düşünüyoruz. İYİ Parti’yle ilgili önümüzdeki günlerde temasımız olması beklenebilir. İYİ Parti dışındaki bütün partilerle de temas edebiliriz. HEDEP de Meclis’te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak.”

PERVİN CHAKAR AÇIKLAMASI: HİÇ DE PİŞMAN DEĞİLİM

Özel, Pervin Chakar ile elini öperken verdiği fotoğrafa gelen eleştirileri de şöyle değerlendirdi:

“Pervin Chakar’ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ayrıca birileri buradan bir şey üretmeye çalışıyor. TRT Kurdi’de Pervin Hanım en çok çıkan sanatçılardan bir tanesi. Örneğin Devlet Bey bundan rahatsız oluyorsa Tayyip Bey’e sorsun “Pervin Hanım niye çıkıyor?” diye. Pervin Hanım’ın o ifadeleri de Türkiye’deki bir Kürt devleti için kullanmadığı çok açık. Erdoğan da zaman zaman “Irak Kürdistanı” ifadesini kullanıyor. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok.”