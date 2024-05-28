Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, görevli personel geldiği esnada ikametinde olmadığı için sayacı okunamayan abonelere, kendi sayaçlarını okuyarak endeks bildiriminde bulunmaları halinde e-posta ve SMS yolu ile faturalarını iletiyor.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, yaklaşık 2 milyon abonesinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi hizmetler geliştiriyor. Şirketin bu kapsamdaki hizmetlerinden biri de görevli personel geldiği esnada ikametinde olmadığı için sayacı okunamayan abonelere kendi faturalarını oluşturma imkânı sunması.

Yapılan açıklamaya göre, bölgedeki elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, adresini ziyaret ettiği fakat sayacına ulaşamadığı abonelerin sistemde kayıtlı cep telefonlarına 24 saat içerisinde otomatik olarak SMS gönderiyor. 72 saat içerisinde bu mesajda bulunan linke tıklayan tüketiciler, sayaçları üzerindeki endeksi OEDAŞ’a iletebiliyor. Bu işlemin yapılmasının ardından Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende tarafından oluşturulan fatura, e-posta ve SMS yolu ile iletiliyor. Link üzerinden erişim sağlanamaması durumunda aboneler 186 numaralı OEDAŞ Çağrı Merkezi’nden destek alabiliyor.

Sayaç okunamazsa elektrik kesilmiyor, iki fatura birleşiyor

Abonenin iletilen SMS’i görmediği veya görse dahi şehir dışında olma gibi nedenlerle sayacını okuma ihtimalinin olmadığı durumlarda ise herhangi bir fatura oluşturulamadığı için elektrik kesintisi olmuyor, abonenin ikametine enerji sağlanmaya devam ediliyor. Bu durumlarda tüketici ikametine döndükten sonra endeksini okuyabiliyor ya da sayaç okumakla görevli personel bir sonraki ay bu işlemi yaptıktan sonra abonenin iki aylık tüketimi tek faturada gönderiliyor.

“Faturaların birikmeden ödenmesini sağlıyoruz”

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, “Hizmet verdiğimiz bölgedeki yaklaşık 2 milyon abonemizin sayaçları, her ay bölgemizdeki elektrik dağıtım şirketi tarafından tek tek okunuyor. Ancak görevli geldiğinde abonenin sayacına ulaşamadığı durumlar oluyor. Sayacın okunamaması halinde enerji kesintisiz olarak verilmeye devam etse de tüketici bir sonraki ay, toplam iki aylık fatura ödemek durumunda kalıyor. Bunun önüne geçmek ve abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak üzere tüm bu süreçleri SMS ve dijital ortamda ilerlettiğimiz bir sistemimiz bulunuyor. Tüketicilerimiz de bu kolaylığı severek ve rahatlıkla kullanıyor. Öyle ki yalnızca son altı ayda 15 bini aşkın abonemiz kendi sayacını okuyup faturasının oluşturulmasını sağladı. Tüketici memnuniyeti ve sürdürülebilir enerji yaklaşımı ile abonelerimize yenilikçi hizmetler sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.