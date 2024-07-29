Hangi Ülkenin: Tayvan

Şirket Tipi: Kamu Şirketi

Kuruluş Tarihi: 1989

Merkezi: Hsinchu , Tayvan

Önemli Kişiler: Shun-ı Chu

Ürünleri: Anahtarlar , Yönlendiriciler , Güvenlik duvarları , VoIP Telefonlar , Modemler

Çalışan Sayısı: 2170

Resmi Sitesi: www.zyxel.com

ZyXEL Hakkında Bilgi

Tayvan’da kurulan ZyXEL şirketi Modem ve Diğer Ağ Cihazları üretmektedir. 1989 yılında kurulan ZyXEL firmasını ana merkezi, Hsinchu , Tayvan’da bulunmaktadır. Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında şubeleri olan bir şirkettir. ZyXEL markasının dünyada beraber iş yaptığı şirketlerin alanları; ağ ekipmanı tedarikçileri, telekomünikasyon şirketleri, ISS’ler ve diğer küçük-orta ölçekli işletmeler’dir.

ZyXEL Hangi Ülkenin

Cevap: Tayvan

ZyXEL Şirketinin Tarihi

1988 – Zyxel kurucusu Dr. Shun-I Chu 1988’de Tayvan Taoyuan İlçesinde faaliyete geçti. Dr. Chu, Taoyuan’da bir laboratuar olarak bir daire kiraladı ve 1988’de bir analog modem geliştirmeye başladı.

1989 – Karargah, 1989 yılında Tayvan Hsinchu Bilim Parkı’nda kuruldu.

1992 – Dünyanın 1. Entegre ses / faks / modem

1995 – Dünyanın 1. Analog / Dijital ISDN modem

2004 – Dünyanın 1. ADSL2 + ağ geçidi

2005 – Dünyanın ilk avuçiçi taşınabilir kişisel güvenlik duvarı

2009 – Dünyanın 1inci Gigabit active fiber ve Telco sınıfı IPv6 uçtan uca çözüm

2010 – Dünya’nın VDSL2 CPE ürününde 1. Karbon ayak izi doğrulaması

2014 – Dünyanın ilk UMTS 802.11ac uyumlu küçük hücreli CPE

2016 – Ardılı 14’üncü En İyi Tayvan Küresel Markalar Ödülü Kazandı