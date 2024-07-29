Hangi Ülkenin: Tayvan
Şirket Tipi: Kamu Şirketi
Kuruluş Tarihi: 1989
Merkezi: Hsinchu , Tayvan
Önemli Kişiler: Shun-ı Chu
Ürünleri: Anahtarlar , Yönlendiriciler , Güvenlik duvarları , VoIP Telefonlar , Modemler
Çalışan Sayısı: 2170
Resmi Sitesi: www.zyxel.com
ZyXEL Hakkında Bilgi
Tayvan’da kurulan ZyXEL şirketi Modem ve Diğer Ağ Cihazları üretmektedir. 1989 yılında kurulan ZyXEL firmasını ana merkezi, Hsinchu , Tayvan’da bulunmaktadır. Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında şubeleri olan bir şirkettir. ZyXEL markasının dünyada beraber iş yaptığı şirketlerin alanları; ağ ekipmanı tedarikçileri, telekomünikasyon şirketleri, ISS’ler ve diğer küçük-orta ölçekli işletmeler’dir.
ZyXEL Hangi Ülkenin
Cevap: Tayvan
ZyXEL Şirketinin Tarihi
1988 – Zyxel kurucusu Dr. Shun-I Chu 1988’de Tayvan Taoyuan İlçesinde faaliyete geçti. Dr. Chu, Taoyuan’da bir laboratuar olarak bir daire kiraladı ve 1988’de bir analog modem geliştirmeye başladı.
1989 – Karargah, 1989 yılında Tayvan Hsinchu Bilim Parkı’nda kuruldu.
1992 – Dünyanın 1. Entegre ses / faks / modem
1995 – Dünyanın 1. Analog / Dijital ISDN modem
2004 – Dünyanın 1. ADSL2 + ağ geçidi
2005 – Dünyanın ilk avuçiçi taşınabilir kişisel güvenlik duvarı
2009 – Dünyanın 1inci Gigabit active fiber ve Telco sınıfı IPv6 uçtan uca çözüm
2010 – Dünya’nın VDSL2 CPE ürününde 1. Karbon ayak izi doğrulaması
2014 – Dünyanın ilk UMTS 802.11ac uyumlu küçük hücreli CPE
2016 – Ardılı 14’üncü En İyi Tayvan Küresel Markalar Ödülü Kazandı