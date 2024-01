Anıtkabir ve bir çok müzeyi bünyesinde barındıran Ankara, yapay denizi ile de, deniz severleri büyülemektedir.

Ankara, Ülkemizin en çok balık tüketen şehridir. İç Anadolu bölgemizde yer alan ve dahilinde bir çok gezi noktası bulunduran Ankara, çeşitli şirketleri ve iş olanaklarını da, fazlasıyla sahipleniyor. Ankara plaka kodu ise 06 dır.

Gerek iş yönünden gerek yaşam kalitesi yönünden, Ülkemizin en iyi illeri arasında ilk sıralarda yer almaya hak kazanan Ankara, günümüz teknolojisi ile daha da gelişiyor ve ilerliyor. Sizde Ülkemizin merkezini ve başkentini ziyaret etmediyseniz, mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Ankara plaka kodu 06 dır.

Ankara Merkez Plaka Harf Grupları:06 A 0001 – 06 A 999906 AA 001 – 06 AZ 99906 AB 0001 – 06 AR 999906 AA 0001 – 06 AZ 999906 AGS 01 – 06 AGS 9906 AHA 01 – 06 AHZ 9906 AJA 01 – 06 ANZ 9906 APA 01 – 06 AZZ 9906 AAA 01 – 06 AZZ 9906 B 0001 – 06 B 999906 BA 001 – 06 BZ 99906 BJK 01 – 06 BJK 9906 C 0001 – 06 C 999906 CA 001 – 06 CZ 99906 CGR 01 – 06 CGR 9906 CHP 01 – 06 CHP 9906 D 0001 – 06 D 999906 DA 001 – 06 DZ 99906 DNA 01 – 06 DZZ 9906 E 0001 – 06 E 999906 EA 001 – 06 EZ 99906 ET 0001 – 06 EZ 999906 EAA 01 – 06 EZZ 9906 F 0001 – 06 F 999906 FA 001 – 06 FZ 99906 FAA 01 – 06 FZZ 9906 GA 001 – 06 GZ 99906 GAA 01 – 06 GZZ 9906 HA 001 – 06 HZ 99906 HBB 01 – 06 HBB 9906 HKA 01 – 06 HZZ 9906 H 0001 – 06 J 999906 JA 001 – 06 JZ 99906 K 0001 – 06 K 999906 KA 001 – 06 KZ 99906 KEM 01 – 06 KEM 9906 L 0001 – 06 L 999906 LA 001 – 06 LZ 99906 LAA 01 – 06 LZZ 9906 M 0001 – 06 M 999906 MA 001 – 06 MZ 99906 MAA 01 – 06 MZZ 9906 N 0001 – 06 N 999906 NA 001 – 06 NZ 99906 NNN 01 – 06 NNN 9906 P 0001 – 06 P 999906 PA 001 – 06 PZ 99906 R 0001 – 06 R 999906 RA 001 – 06 RZ 99906 RAA 01 – 06 RZZ 9906 S 0001 – 06 S 999906 SA 001 – 06 SZ 99906 SMY 01 – 06 SMY 9906 T 0001 – 06 T 984906 T 9901 – 06 T 999906 TA 001 – 06 TZ 99906 TAA 01 – 06 TZZ 9906 U 0001 – 06 U 999906 UA 001 – 06 UZ 99906 UAA 01 – 06 ULZ 9906 V 0001 – 06 V 999906 VA 001 – 06 VZ 99906 VAA 01 – 06 VZZ 9906 Y 0001 – 06 Y 999906 YA 001 – 06 YZ 99906 YAA 01 – 06 YZZ 9906 Z 0001 – 06 Z 999906 ZA 001 – 06 ZZ 99906 ZAA 01 – 06 ZZZ 99

Beypazarı Plaka Grupları:06 BAA 01 – 06 BJJ 9906 BJL 01 – 06 BKZ 9906 BTC 01 – 06 BTC 9906 BTM 01 – 06 BTM 9906 BTT 01 – 06 BTT 99

Bala Plaka Grupları:06 BLA 01 – 06 BLZ 9906 G 9750 – 06 G 979906 T 9750 – 06 T 9799

Çubuk Plaka Grupları:06 CAA 01 – 06 CGP 9906 CGS 01 – 06 CHN 9906 CHR 01 – 06 CMZ 99

Haymana Plaka Grupları:06 DAA 01 – 06 DEN 9906 DER 01 – 06 DLR 9906 DAA 01 – 06 DMZ 99

Güdül Plaka Grupları:06 G 9850 – 06 G 990006 T 9850 – 06 T 990006 UMA 01 – 06 UZZ 99

Kızılcahamam Plaka Grupları:06 HAA 01 – 06 HAA 9906 HBA 01 – 06 HBA 9906 HBC 01 – 06 HBZ 9906 HCA 01 – 06 HJZ 99

Çamlıdere Plaka Grupları:06 JAA 01 – 06 JKZ 99

Kazan Plaka Grupları:06 JLA 01 – 06 JZZ 99

Nallıhan Plaka Grupları:06 NAA 01 – 06 NEU 99

Ayaş Plaka Grupları:06 BTA 01 – 06 BTA 5406 NMA 01 – 06 NMZ 9906 NOA 01 – 06 NZZ 99

Polatlı Plaka Grupları:06 PAA 01 – 06 PZZ 999

Şereflikoçhisar Plaka Grupları:06 SAA 01 – 06 SLZ 9906 SMZ 01 – 06 SZZ 9906 SAA 01 – 06 SMV 99

Güdül Plaka Grupları:06 G 9850 – 06 G 990006 T 9850 – 06 T 990006 UMA 01 – 06 UZZ 99

Etimesgut Plaka Grupları:06 ET 0001 – 06 EZ 999906 EA 0001 – 06 ES 9999

Akyurt Plaka Grupları:06 AAG 01 – 06 AAG 9906 AGA 01 – 06 AGR 9906 AGT 01 – 06 AGZ 9906 AIA 01 – 06 AIZ 9906 AOA 01 – 06 AOZ 99