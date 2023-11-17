1 Ayda 8 Kilo Verdiren Ayça Kaya Diyeti Listesi

Sabah Kahvaltısı

İnegöl'de Başhekim Göçmen'le yola devam İnegöl'de Başhekim Göçmen'le yola devam
  • 1 dilim kepek ekmek
  • 1 tutam maydanoz, tere 
  • 1-2 kaşık lor peyniri veya ince dilim beyaz peynir
  • 1 fincan çay 

Öğlen Yemeği

  • 3 adet köfte ya da 1 baget (100 gram civarı tavuk ızgara da olabilir.)
  • Bol bir salata
  • 1 kase yağsız yoğurt
  • 1 dilim kepek ekmeği 

Ara Öğün

  • Yağsız tost
  • 1 adet portakal veya mevsim meyvesi
  •  1 bardak tuzsuz ayran

Akşam Yemeği

  • Bol yeşillikli bir salata tabağı
  • 5 kaşık civarı etsiz sebze yemeği
  • 1 kase sebze çorbası 
  • Yoğurt yağlı yağsız fark etmez.