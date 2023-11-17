1 Ayda 8 Kilo Verdiren Ayça Kaya Diyeti Listesi
Sabah Kahvaltısı
- 1 dilim kepek ekmek
- 1 tutam maydanoz, tere
- 1-2 kaşık lor peyniri veya ince dilim beyaz peynir
- 1 fincan çay
Öğlen Yemeği
- 3 adet köfte ya da 1 baget (100 gram civarı tavuk ızgara da olabilir.)
- Bol bir salata
- 1 kase yağsız yoğurt
- 1 dilim kepek ekmeği
Ara Öğün
- Yağsız tost
- 1 adet portakal veya mevsim meyvesi
- 1 bardak tuzsuz ayran
Akşam Yemeği
- Bol yeşillikli bir salata tabağı
- 5 kaşık civarı etsiz sebze yemeği
- 1 kase sebze çorbası
- Yoğurt yağlı yağsız fark etmez.