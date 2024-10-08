Orhangazi Ziraat Odası, yaklaşan zeytin hasadı öncesi 2024 yılı için zeytin üretim maliyetlerini açıkladı.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda, 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti bu sezon 53,41 TL olarak belirlendi. Bu maliyet, geçtiğimiz yılın 45 liralık maliyetine göre yüzde 23 oranında bir artış gösterdi. Zeytin hasadında çalışacak işçilere ödenecek yevmiyenin ise bu yıl 1000 TL civarında olması bekleniyor.

Orhangazi Ziraat Odası, zeytin üretim maliyetlerini detaylandırarak şu kalemleri açıkladı. Toprak işleme: 4 bin 100 TL, gübre bedeli: 2 bin 450 TL, budama: 2 bin TL, mücadele ve ilaç masrafı: 4 bin 800 TL, hasat: 8 bin 650 TL, nakliye: bin 700 TL, diğer masraflar: 3 bin 200 TL, masrafların toplamı: 26 bin 900 TL, yüzde 24 faiz: 6 bin 456 TL, genel idari giderler (yüzde 3): 807 TL, tesis amortisman payı: 3 bin 600 TL, toplam üretim masrafları: 37 bin 763 TL

Bir dekardan elde edilen ortalama zeytin miktarı 707 kilogram olarak hesaplandı. Buna göre 1 kilogram sofralık zeytinin maliyeti 53,41 TL’ye ulaştı.