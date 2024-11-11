Bugünkü verilere göre altın fiyatlarında hafif bir düşüş yaşandığı gözleniyor. İşte güncel altın fiyatları:

Gram altın alış fiyatı Kapalıçarşı’da 3.033,09 TL, satış fiyatı ise 3.071,88 TL olarak kaydedildi. Gram altın fiyatı yüzde 0,46 düşüş gösterdi. Ons altın ise 2.671,90 TL alış, 2.672,30 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 2.772,23 TL, satış fiyatı ise 2.924,82 TL olarak belirlenirken, 14 ayar altının alış fiyatı 1.647,22 TL, satış fiyatı ise 2.490,93 TL olarak işlem görüyor.

Çeyrek altının fiyatında ise güncel verilerle alış fiyatı 4.954 TL, eski çeyrek altının fiyatı ise 4.924 TL olarak belirtildi. Yarım altın 9.908 TL alış fiyatına sahipken, tam altın alış fiyatı 19.816 TL olarak işlem görüyor.