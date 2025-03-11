Güncellenen verilere göre gram altın, alış fiyatı 3.437,58 TL, satış fiyatı ise 3.478,52 TL seviyesine yükseldi. 22 ayar altın 3.142,33 TL'den alınırken, satış fiyatı 3.310,13 TL olarak kaydedildi.

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği çeyrek altın da yükseliş trendine devam etti. Çeyrek altının alış fiyatı 5.632 TL, satış fiyatı ise 5.676 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 5.608 TL’den alınırken, 5.659 TL’den satılıyor. Yarım altın da artış göstererek 11.264 TL alış, 11.352 TL satış seviyelerine ulaştı.

Tam altın ise günün en çok dikkat çeken değer kazananları arasında yer aldı. Tam altının alış fiyatı 22.457 TL, satış fiyatı ise 22.609 TL olarak belirlendi.