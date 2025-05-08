Asgari ücret ocak ayında yüzde 30 zamla 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam sinyali vermişti. Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden başladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konu hakkında konuştu. "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" diye sorulan Atalay, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını söyledi.

Komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya Atalay, "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" cevabını verdi.

Atalay, TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet ve işverenin birlikte karar alıp alamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Alamazlar. Yazılmayan bir kural. Yani alıyorlarsa da alsınlar. Kamuoyunun takdirine." diye konuştu.