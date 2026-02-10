Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyetleri, Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,17, yıllık bazda ise yüzde 24,50 arttı.

İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 24,50 arttı

Aralık ayında malzeme maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 1,22 yükselirken, işçilik maliyetleri yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksindeki artış yüzde 21,47 olurken, işçilik endeksi yüzde 30,67 yükseldi.

Bina inşaatı maliyetlerinde artış hızlandı

Bina inşaatı maliyetleri de artışını sürdürdü. Bina inşaatı maliyet endeksi Aralık ayında aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 24,55 artış kaydetti. Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 1,01 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 21,70, işçilik maliyetleri yüzde 30,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise aylık bazda sınırlı bir artış gösterdi. Endeks Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, yıllık bazda ise yüzde 24,37 yükseldi.

Aylık dönemde malzeme endeksi yüzde 0,53 gerilerken, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 20,75, işçilik maliyetleri yüzde 32,51 artış gösterdi.