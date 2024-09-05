12. Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali, 5-8 Eylül’de Cunda Adası’nda düzenlenecek.

Türkiye’nin En İyi Motosiklet Festivali ünvanına sahip festivalin aynı zamanda ’Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji’ Guinness Rekoru da bulunuyor. Önceki yıllarda Almanya, Rusya, Hollanda, ABD, Bolivya, Kırgızistan ve daha birçok ülkeden katılımın olduğu festivale bu yıl da yüksek katılım olması bekleniyor. 4 gün sürecek festivalin çekilişinde ve alanda gerçekleştirilen Quick oyunlarında hediyeler katılımcılarla buluştu.

12. Uluslararası Balıkesir Motofest’te bu yıl Eypio, Reyhan Karaca, Grup Vitamin, Necati ve Saykolar, Jessiah, Mortiz Grubu, Önce Sen Kapat Grubu, Kanun Azap & Ahmet Özhan, DJ Ferhat Hakan ve DJ Fikret Kocamaz sahne alacak. Bu yıl oynanacak ödüllü-ödülsüz oyunlar ise ayakbastı, halat çekme, koca ayak, havuz oyunu, palet oyunu, survivor pisti ve havuz dibi olarak belirlendi.

Festival hakkında bilgiler veren Balıkesir 10 Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar, festivalin 12. sini organize etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cunda Adası’ndaki festival alanının beklediklerinden çok daha çabuk dolmaya başladığını kaydeden Candar, "Bu yıl festivalimize 8 ülkeden gelecek motosikletlilerin de katılacağı bilgisini aldık. Bunun yanı sıra da Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet kullanıcıları festivalimizde olacaklar. Bizler bomba gibi bir etkinlikle Cunda’yı adeta zıplatacağız. Çok güzel bir dört gün geçireceğiz" dedi.