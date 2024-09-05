Deprem analizleri ve Marmara Bölgesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından İstanbul depremi hakkında dikkat çekici yeni bir değerlendirme paylaştı. Bektaş, Amerikalı jeofizikçi Tom Parsons'ın geçmişteki tahminlerine atıfta bulunarak İstanbul'da büyük bir depremin beklentisine dair görüşlerin değiştiğini öne sürdü.

Bektaş, "İstanbul'da Richter ölçeğiyle 7'nin üzerinde bir deprem olacak mı?" sorusunu gündeme getirerek Parsons'ın zaman içindeki tahminlerini gözden geçirdi. İlk olarak 2004 yılında Parsons'ın, İstanbul’da önümüzdeki 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığını %35 ile %70 arasında bir ihtimalle ifade ettiğini hatırlattı. Ancak, bu tahminin 2016 yılında revize edildiğini ve olasılığın %47'ye çekildiğini vurguladı. Bektaş, 2024 yılına gelindiğinde Parsons'ın, Marmara Ana Fayı’nın beklenenden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ve bazı bölgelerde fayın kilitlenmek yerine "sürüklenme" (creep) yoluyla enerjiyi serbest bıraktığını belirttiğini aktardı. Bu durumun, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünün 7’nin altında kalabileceği yönünde yeni tartışmalara yol açtığını dile getirdi. Ancak Bektaş, bazı uzmanların hâlâ 2004'teki Parsons'ın görüşlerini savunmaya devam ettiğini ekledi.

Daha önceki açıklamalarında da Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmesi muhtemel bir depremin şiddetinin 7’nin altında olacağını savunan Bektaş, şu sözlerle iddiasını desteklemişti: "Marmara bölgesinde 7 büyüklüğünde bir depremin tarihi döngüsü 89 ila 163 yıl arasındadır. Kuzey Marmara Fayı, 20. yüzyıl boyunca batıdan doğuya doğru sıralanan üç büyük deprem üretmiştir: 1912 Mürefte depremi, ardından 1935'te Marmara Adası ve Erdek'i etkileyen M 6.4 büyüklüğündeki deprem ve 1963’teki M 6.3 Adalar depremi. 1999 İzmit ve Düzce depremleri sonrası oluşan sessiz dönemde, Kuzey Marmara Fayı üzerinde biriken enerji 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaratabilir."