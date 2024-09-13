Bursa Kapalıçarşı'da altın fiyatlarI bugün itibarıyla yükseliş eğilimi gösteriyor. Gram altının alış fiyatı 2.808,16 TL, satış fiyatı ise 2.850,15 TL olarak belirlendi. Gram altın %0,33 oranında değer kazandı ve 9,50 TL'lik bir artış yaşadı.

Ons altının fiyatı da 2.567,50 dolara yükselirken, 22 ayar altının fiyatı 2.566,65 TL oldu. Aynı saatlerde 14 ayar altın ise 1.520,71 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altının fiyatı 4.601 TL'ye çıkarken, eski çeyrek altın 4.530 TL'den işlem görmekte. Yarım altının fiyatı ise 9.174 TL olurken, tam altın 18.348 TL'den satılıyor. Tüm bu fiyatlar %0,35 oranında artış gösterdi ve çeyrek altın 16 TL, yarım altın 32 TL, tam altın ise 64 TL yükseldi.