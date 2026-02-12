Kuruluşundan bugüne tarımsal üretimi destekleyen Şekerbank, yeni platformu 'Yerinde Kredi'yi üreticilerin hizmetine sundu. Bu platform sayesinde bankanın anlaşmalı olduğu tarımsal girdi satan iş yerlerinden alışveriş yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler; şubeye gitmeden, hasat zamanına göre geri ödemeli ve 15 aya varan vadelerle masrafsız kredi imkânından anında yararlanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre banka, 'Yerinde Kredi' platformundaki ilk iş birliğini Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ile gerçekleştirdi. Türkiye genelinde PANKOBİRLİK'e bağlı kooperatif satış mağazalarının dahil olduğu iş birliğiyle Şekerbank, çiftçilerin finansmana erişimindeki engelleri ortadan kaldırarak nakit akışlarını güçlendirmeyi sürdürecek. Platformdan kredi başvurusunda bulunacak çiftçilerin PANKO yazıp aralarında boşluk bırakarak TCKN ve doğum tarihini (GGAAYYYY) 1953'e SMS göndermeleri yeterli oluyor.

'Finansmana anında erişim imkânı sunuyoruz'

Şekerbank Tarım Bankacılığı Grup Başkanı Emre Doğan konuya ilişkin şunları söyledi: 'Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu anda, uygun koşullarla finansmana erişebilmesi büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına uygun dijital ürünler geliştirme hedefiyle hayata geçirdiğimiz 'Yerinde Kredi' platformuyla çiftçilerimiz tarımsal girdilerini temin ederken, şubeye gitmeden anında finansmana erişebilme imkânı buluyor. İlk olarak PANKOBİRLİK iş birliğimizle çiftçilerimizin kullanımına sunduğumuz bu platform sayesinde yeni iş birlikleri de gerçekleştirerek geniş üretici kitlelerine doğrudan ulaşıp, tarımsal üretimin kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sunacağız.'

'Ülkemiz tarımına katkı sunmaya devam ediyoruz'

PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan ise konuya ilişkin şunları söyledi: 'Ülkemiz çiftçisinin tarımsal faaliyetlerinde kullandığı her türlü girdinin temini, dağıtımı ve koordinasyonunu yapan Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst örgütü ve temsilcisi olan kooperatif olarak; ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerini geliştirmek ve finansman yapılarına katkıda bulunmak amacıyla banka ile yapmış olduğumuz iş birliğini genişleterek ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyoruz.'