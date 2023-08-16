Yaklaşık 14 yıl önce gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti, tekrar gündemde yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayetin faili olarak bilinen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp cesedinin tespit edilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Karabulut cinayeti, 2009 yılında Bahçeşehir'deki villasında vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un ardından Cem Garipoğlu'nun firar etmesi ve sonradan yakalanarak tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etti ancak bu olay hakkında hala tartışmalar devam ediyor.

Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak yeniden DNA testi yapılmasını talep ediyor. Ancak Adalet Bakanlığı, yapılan başvuruları reddederek konuya son noktayı koymuş durumda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Cem Garipoğlu'nun cezaevinde ölümü üzerine başlatılan soruşturmanın 2014 yılında tamamlandığını ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca 2022 yılında yapılan başvuruda da herhangi bir delil ortaya konulamadığı için işlem yapılmadığını ifade etti.

Bakan Tunç, kamera görüntüleri ve DNA testi gibi pek çok prosedürün sonucunda ölen kişinin kimliği konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığını vurguladı. Şu an için Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gibi bir durumun hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir'in gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına katılmasıyla birlikte tartışmalar bir kez daha alevlenmiş durumda. Cinayetin aydınlatılması ve adaletin sağlanması yönündeki talepler, hala kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir konu olarak gündemde kalmaya devam ediyor.