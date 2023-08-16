Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında üniversite kayıtlarıyla ilgilenen öğrencilere uyarıda bulunarak, sahte üniversitelerin ve aldatıcı reklamların tuzağına düşmemeleri gerektiğini belirtti. Türkiye'nin resmi üniversiteleri ile YÖK'ün amblemini kullanan sahte kurumlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilere "Sınavsız veya uzaktan eğitimle kolayca diploma" vaadi verenlere karşı tetikte olmaları çağrısında bulundu.

YÖK, yabancı üniversitelerle ilgilenen öğrencilere yönelik bir açıklama yaparak, bazı aracı eğitim danışmanlık kuruluşlarının, YÖK tarafından tanınmış gibi gösterdikleri sahte üniversitelerin mezunlarına her koşulda denklik sağlanacağı şeklinde yanıltıcı bilgiler sunduğunu ve bazı üniversitelerin ise "sınavsız üniversite" veya "mezuniyet sonrası şartsız denklik" gibi ifadelerle öğrencileri kandırdığını belirtti. YÖK tarafından resmi olarak tanınan üniversitelerin ve eğitim danışmanlık hizmetlerinin güvenilirliğini doğrulamadan karar vermemeleri gerektiği özellikle vurgulandı.