Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta sahillerde 149 vatandaşı boğulmaktan kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Yaz deniz sezonunun açıldığı 15 Haziran itibariyle Kocaeli sahillerinde canla başla görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için hazır kıta bekliyor.

Bu kapsamda Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Sezonun en yoğun günlerini geçiren sahillerden olan Cebeci’de 64, Kovanağzı’nda 43, Kumcağız’da 16, Miço koyunda 2, Kerpe’de 5, Sarısu ve Seyrek’te 6, Bağırganlı’da 5, Karamürsel’de 2 kişi olmak üzere toplam 149 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

BU SEZON 2 BİN 194 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 17 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar 2 bin 194 kişiyi son anda boğulmaktan kurtardı.