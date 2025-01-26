AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Dağ, AK Parti'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade ederek, partiye yeni isimlerin katıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti’ye katıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına rozetlerini takdim etti.

Hamza Dağ, AK Parti’nin sadece uzun yıllar iktidarda kalmış bir siyasi hareket değil, aynı zamanda bir aile ve dayanışma ortamı olduğunu dile getirdi. Partinin kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde pek çok başarıya imza attığını vurgulayan Dağ, AK Parti’nin millet ve vatan için fedakarlık örneği olmaya devam edeceğini söyledi.

Dağ ayrıca, AK Parti’nin köklerinden aldığı güçle sürekli kendini yenileyerek gençliğini koruduğunu ve halkın desteğiyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini ifade etti.