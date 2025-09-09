Kadın sağlığına dair farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen ve Türkiye’nin ilk kapsamlı kadın sağlığı podcast serisi olan “Kadına Sağlık”, 2. sezonuyla 9 Eylül itibariyle dinleyicileriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı hedefleyen proje, bu sezon da alanında uzman 15 gönüllü kadın hekimin katkısıyla ses getirmeye hazırlanıyor.

YEKTA KOPAN SUNUMUYLA DİNLEYİCİYLE BULUŞUYOR

“Kadına Sağlık” podcast serisinin yeni sezonunda, migren, kalp sağlığı, demans, menopoz ve obezite gibi kadınları yakından ilgilendiren kritik sağlık konuları ele alınıyor. Her bölümde farklı bir uzman hekimin yer aldığı seride, kadın sağlığına bütüncül bir bakış açısı sunuluyor.

‘Kadına Sağlık’ podcast serisi 2. sezon Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler gönüllü proje ekibi, Ayşenur Kökenli Paksoy, Uzm. Dr. Burcu Yazıcı Elmas, Dr. Çağcan Ölmez, İrem Kıratlıoğlu Sakar, Şule Kahveci Sayar’dan oluşuyor.

GÖNÜLLÜ KADIN HEKİMLER MİKROFON BAŞINDA

Podcast serisinin 2. sezonunda Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Asuman İnan, Op. Dr. Banu Çiftçi, Prof. Dr. Derya Karadeniz, Prof. Dr. Devrim Çabuk, Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner, Prof. Dr. Emel Sezer, Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Doç. Dr. Naşide Mangır, Prof. Dr. Özlem Çelik, Prof. Dr. Pınar Yalınay Dikmen, Doç. Dr. Telce Ayşen Küçükceran ve Prof. Dr. Ülver Derici gibi isimler yer alıyor.