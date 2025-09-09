15 Ağustos’ta başlayan ve tüm mahalleleri kapsayan delege seçimlerinde, mevcut başkan Zemci Şahin’in turuncu listesi ile muhalefetin beyaz listesi yarıştı. Yapılan seçimler sonunda turuncu liste 235 delege çıkartırken, beyaz liste 164 delege kazandı.

Merkez mahallelerde yapılan delege seçimlerinde;

Turuncu liste: 12 delege

Beyaz liste: 7 delege

Gri liste: 1 delege

Mavi liste: 1 delege çıkardı.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, ilçe kongresinin bu ay içerisinde yapılacağını duyurdu.

