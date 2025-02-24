Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üç kamu bankası, emekli vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 70.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi, taşıt alımı, konut alımı, borç kapama veya diğer ihtiyaçlar için kullanılabilecek. Kredi faiz oranları, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmek için düşük tutuldu.

Bu kredi kampanyası, emeklilere çeşitli finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Kredi başvuruları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, başvuru süreci ve diğer detaylarla ilgili daha fazla bilgi almak için bankaların resmi internet siteleri ziyaret edilebilir.