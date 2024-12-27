ABD'li genç oyuncu Hudson Joseph Meek, Baby Driver filmiyle tanındıktan sonra birçok projede yer aldı. Ancak geçtiğimiz hafta Alabama'nın Vestavia Hills kentinde yaşanan bir kaza, onun hayatını trajik bir şekilde sona erdirdi. Hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralanan Meek, künt travma nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Jefferson County Adli Tabip Ofisi'nin yerel medya kuruluşu WVTM 13'e verdiği bilgilere göre, kaza saat 22:45'te meydana geldi. Genç oyuncunun ölümüne ilişkin detaylı bir soruşturma yürüten Vestavia Hills Polis Departmanı, olayın çevresindeki koşulları incelemeye devam ediyor.

Meek için yarın (28 Aralık) bir veda töreni düzenleneceği açıklandı.

Hudson Meek, 2017 yılında Baby Driver filmindeki “Young Baby” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Kariyeri boyunca MacGyver, The Santa Con gibi yapımların yanı sıra Genius ve The School Duel projelerinde de rol aldı.