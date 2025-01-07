Son bir hafta süresince devam eden operasyonlarda, İstanbul, Adana, İzmir gibi illerin de aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 65 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarının desteğiyle yerel emniyet müdürlüklerince yürütüldüğünü belirtti. Yakalanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü adına çeşitli faaliyetler yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, gençlik yapılanmasında yer aldığı ve örgüte finans sağladığı tespit edildi. Ayrıca, operasyonlar kapsamında aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler de yakalandı.

Operasyonlar sırasında, çok sayıda ruhsatsız silah, av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.