Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli tarafından yaban hayatını izleyen ekipler, kurt (Canis lupus) sürüsünde yer alan bir bireyin rengindeki farklılık nedeniyle bu hayvanın varyatif olduğunu belirledi.



DKMP tarafından paylaşılan görüntülerde, gizemli ve fark edilmesi güç olan birey hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığı için doğaseverler ve uzmanlar sosyal medyada ikiye ayrıldı. Bir grup rengi değişik kurdun köpek melezi olduğunu iddia ederken, yaban hayatı uzmanları bireyin davranış ve karakteristik özelliklerinin kurt olduğunu, ancak sadece post renginde çeşitliliği olduğunu, kesin bilgiler elde etmek için genetik testler yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Hayvanlarda görülen lösizm, pigmentlerin, özellikle de melaninin hücreler üzerinde düzgün bir şekilde birikmesini önleyen bir genetik mutasyonun neden olduğu anormal bir durumdur. Hayvanda pigmentasyonun kısmen kaybolması ile sonuçlanan, derinin, kılların, tüylerin, pulların beyaz, soluk ya da benekli bir görünüme sahip olmasına neden olan çok sayıda durumlara lösizm denmektedir. Albinizm ile lösizm arasındaki temel fark, pigmentasyon üzerindeki etkilerinde yatmaktadır: Albinizm, melaninin tamamen yok olmasına neden olurken, lösizm ise pigmentasyonun kısmen kaybolmasına yol açar. Albino bireylerde gaga, tırnak, gözlerde bariz belirgin renk kayıpları olurken, lösistik bireylerde bu durum normal şekilde seyreder. Örneğin albino bireyin göz rengi kırmızı iken, lösistik bireyde bu durum normal bir göz rengi şeklinde olmaktadır.