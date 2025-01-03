Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ’a üye olmak, örgüte finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmakla suçlanan 42 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.