Gram altın 3068.15 liradan alınırken, 3106.66 liradan satılıyor. Ons altın ise 2711.40 dolar alış ve 2711.80 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor, %0.10 düşüşle (-3.26). Diğer altın türleri için ise 22 ayar altın 2803.34-2956.76 lira aralığında, 14 ayar altın 1666.36-2512.78 lira aralığında alınıp satılıyor. Çeyrek altın 5025 liradan alıcı bulurken, çeyrek eski 4933 liradan işlem görüyor. Yarım altın 10050 lira, tam altın ise 20039 lira alış ve 20189 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ