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Bursa’da inşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşında kız çocuğu cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 7024 sokakta 5 yıldır atıl vaziyette bulunan site inşaatının merdiven boşluğunda hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede apartmanın merdiven boşluğunda hareketsiz yatan Yasemin Cemre İçlikan’ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi. İçlikan’nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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