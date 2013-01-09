Dün saat 13.00 sıral

Dün saat 13.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Mimar Sinan Bulvarında, 2 özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza da 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Yeşil Cami istikametinden İNGAZ istikametine gitmekte olan 54 yaşındaki Şaban Kayman’ın yönetimindeki 16 Y 6150 plakalı özel otomobil, Tuna-3 Düğün Salonu önündeki kavşakta, İstaş Kentaş İlk ve Ortaokulu istikametinden gelip karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki sürücü Zahide Mert’in yönetimindeki 16 KFL 83 plakalı özel otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı.

Kaza sonucu Şaban Kayman yönetimindeki özel otomobilde bulunan 73 yaşındaki Sabri Akdemir, eşi Hoşnaz Akdemir ile diğer araç sürücüsü Zahide Mert yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulanslarındaki sağlık görevlileri yaptı. 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.