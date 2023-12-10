Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamındaki okul gezilerine son hızla devam ediyor.

Vali Aygöl son olarak Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

BİL-EN Programıyla birlikte tüm Bilecik’teki okul seviyelerinde uygulanmaya başlanan kitap okuma saatine katılan Vali Şefik Aygöl, öğrencilerle birlikte kitap okuduktan sonra bir süre sohbet etti. Vali Aygöl okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak, “Matematik öğretmenimize, matematik dersinde kimler başarılı diye sorduğumuzda muhtemelen öğretmenimiz, soruları okuyup iyi anlayanlar diyecektir. Türkçe öğretmenimize sorduğumuzda yine aynı cevabı verecektir. Eğitimde Nitelik ve Vizyon çalıştayımızda buna dikkat çekildi ve okullarımızda uygulanmak üzere her gün 20 dakika boyunca kitap okuma etkinliğine karar verdik. Bunun ilerleyen zamanlarda 20 dakika ile sınırlı kalmayarak çocuklarımızın birer kitap kurdu olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Şefik Aygöl, okul ziyaretine öğretmenler odası buluşmasıyla devam ederek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında kendileriyle sohbet etti.

Vali Aygöl, hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.