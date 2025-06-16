Kaval, 1994 model otomobili temizliğin ardından iş yerinin önüne park ettiğini ve bu sürede aracı hiç kullanmadığını söyledi.

Ancak Konya'nın Beyşehir ilçesinden gelen bir trafik cezası, aracı hiç hareket ettirmediğini belirten Kaval’ı şaşkına çevirdi. Cezada, ticari taşıt sürücülerine taşıt kullanma süresine aykırı şekilde kullanım gerekçesiyle 2 bin 167 TL para cezası kesildiği bildirildi. Yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Konya’dan gelen bu ceza, aracın park halinde olduğunu doğrulayan kamera kayıtlarına rağmen kesildi.

Durumu Konya Beyşehir Trafik Müdürlüğü’ne ilettiğini belirten Kaval, kendisine yalnızca mahkemeye başvurması gerektiği yönünde bilgi verildiğini aktardı. 1994 model aracın ticari vasfı bulunmadığını da ifade eden Kaval, yapılan hatanın düzeltilmesini talep etti.

Sosyal medya hesabında yaşadığı durumu paylaştığını söyleyen Kaval, çok sayıda kişinin benzer olaylarla karşılaştığını öğrendiğini dile getirdi. Kimi kullanıcıların cezayı ödemesi gerektiğini, kimilerinin ise itirazda bulunmasını önerdiğini belirten Kaval, bu süreçte yetkililerden destek beklediğini söyledi.

İtiraz için verilen 15 günlük sürenin bitmesini beklediğini söyleyen Kaval, herhangi bir dönüş olmaması durumunda tazminat davası açmayı düşündüğünü ifade etti. Aracın hiçbir zaman Fatsa dışına çıkmadığını ve zaten ticari olarak kullanılmadığını vurgulayan galerici, yalnızca adil bir çözüm talep ettiğini dile getirdi.