Gram altın, Kapalıçarşı’da 4.266 TL'den alınırken, 4.330 TL'den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 3.899 TL, satış fiyatı ise 4.115 TL olarak kaydedildi. Diğer taraftan, 14 ayar altın 2.340 TL'den alınıp 3.305 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın yatırımcısı da düşüşten etkilendi. Çeyrek altının alış fiyatı 6.988 TL, satış fiyatı ise 7.063 TL seviyesinde. Eski çeyrek altın 6.881 TL’ye alınırken, 6.964 TL’ye satılıyor.

Yarım altın 13.976 TL’den alıcı bulurken, satış fiyatı 14.126 TL olarak belirlendi. Tam altının ise alış fiyatı 27.867 TL, satış fiyatı ise 28.122 TL oldu.