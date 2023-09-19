Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatının 2’nci gününde Çınarlı köyünde senaryo gereği deprem sonrası eşyalarını almak için girdikleri evde meydana gelen göçük nedeniyle enkaz altında kalan 4 depremzede, AFAD ve UMKE tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra sahra hastanelerine sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı dün başladı. Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2 bin 446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 22 Eylül tarihine kadar Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu.

Senaryo gereği, tatbikatın 2’nci gününde Çınarlı köyünde senaryo gereği deprem sonrası eşyalarını almak için girdikleri evde 4 depremzede meydana gelen göçük nedeniyle enkaz altında kalıyor. Çevrede polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önleminin alındığı tatbikatta AFAD ve UMKE ekipleri, enkaz altında kalan 4 depremzede yaralıyı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra sedye ile çıkararak ambulansa götürüyor. Ambulansta müdahaleleri devam eden depremzede yaralılar sahra hastanelerine sevk edilerek, burada müdahaleleri yapılıyor. Tatbikat çerçevesinde aynı zamanda çeşitli patlama ve kazalardan kaynaklı getirilen ya da kendi imkanlarıyla gelen yaralılar da sahra hastanelerinde tedavi altına alınarak, müdahaleleri yapılıyor.