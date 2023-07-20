Wellbees’in verilerine göre yıla kişisel gelişim, alışkanlıklar gibi konulara odaklanarak başlayan çalışanlar, önce deprem felaketi ardından da yaşanan iki önemli seçimden büyük ölçüde etkilendi. Verilere göre Ocak ayında 5 üzerinden 4,22 olan çalışan modu yaşanan gelişmelerle büyük oranda düşüş yaşadı ve yazın gelişiyle birlikte yükselmesine rağmen hala 4,19 seviyesinde.

Dünya genelinde ve Türkiye’de yılın ilk altı ayında yaşanan gelişmeler çalışanların ruh haline de yansıdı. Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, platformu kullanan çalışanların uyku kaliteleri, günlük modları, katıldıkları etkinlikler ve uzmanlara yönelik taleplerinden 2023 yılının ilk altı ayının esenlik haritasını çıkardı.

İLK DEĞİŞİM DEPREM FELAKETİYLE GELDİ

2023 yılına gelişim, güçlü beden-zihin bağlantısı ve istenmeyen alışkanlıklara veda gibi konulara odaklanarak yüksek bir motivasyonla başlayan çalışanların ruh hali, Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle birlikte hızla değişti. Çalışanların ilk ay ilgilendiği konuların yerini zor zamanlarda birliktelik, duygusal destek, korku, travma ve stres egzersizleri aldı.

SEÇİM GECELERİ UYKUSUZ BIRAKTI

Çalışanların depremle birlikte uyku durumunu en çok etkileyen konu ise seçim gündemi oldu. İki turlu seçimde en çok kadınların ve 30 yaş altı çalışanların uyku düzeni değişti. Öyle ki 30 yaş altı çalışanların uyku kalitesi seçim günlerinde ortalama yüzde 16 düştü. Bu süreçte uyku kalitesi en az etkilenen grubun ise 45 yaş ve üzeri çalışanlar olduğu belirlendi.

YAZIN GELİŞİYLE DİYETİSYEN VE SPOR TALEBİ ARTTI

Yılın ilk yarısında çalışanların duygu durumunun değiştiği diğer dönemler ise Ramazan ayı ve yaz aylarının gelmesi oldu. Buna göre Ramazan ayının etkisiyle Nisan ayında beslenme, kilo kontrolü, yürüyüş ve uykusuzluk ön plana çıktı, hareketlilik azaldı. Erkek çalışanlarda Ramazan etkisinin daha net görüldüğü, özellikle uyku kalitelerinin düştüğü saptandı. Yazın gelişiyle birlikte ise beklenen hareket artışı yakalanırken, egzersiz ve antrenman içeriklerine yönelik talep de arttı. Yine Ramazan ayının ardından diyetisyen ve spor eğitmenlerinden alınan destekler artışa geçerken, psikolog talebinin azaldığı görüldü.

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