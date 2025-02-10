Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde hiçbir zaman Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kadın- erkek ayrımcılığına hiçbir koşulda ve hiçbir sebepte yer yoktur. Astsubay olmak isteyen kadınlar gerekli şartları yerine getirdikten sonra ordu içerisinde oldukça kolay bir şekilde yer alabilme imkanına sahiptirler. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımıza 2024 Kadın Astsubay olma şartlarını ele alıp açıklamak isteriz.

2024 Kadın Astsubay Olma Şartları

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde astsubay olmak isteyen kadınlar için 2024 yılı kadın astsubay olma şartları gerekli şartlar sunulmuştur. Öncelikle özellikle ifade edilmesi gerekir ki kadınlar astsubay olmak istiyorlar ise aranan ilk şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma esasında dayanmaktadır. Bu sebepten dolayı astsubay olmak isteyen kadınların müracaat işlemlerinde yetkili personeller tarafından öncelikle kimlik kontrol işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı astsubay olma şartlarında aranan bir diğer kriter hiç kuşkusuz ki eğitim düzeyidir. Eğitim düzeyinde kadın astsubay adaylarının lise ya da yüksek tahsilli olmaları gerekmektedir.

Bu sebepten dolayı ortaokul ya da ilkokul mezunları ne yazık ki kadın astsubaylık hakkını kazanmış olamazlar. Bunun yanı sıra kadın astsubay adaylarının hiçbir şekilde disiplin suçu ya da sabıkalarının olmaması gerekmektedir. Disiplin suçu olan ya da hüküm giyip de daha sonrasında çıkmış olan herhangi bir kişi ne yazık ki kadın astsubay hakkına erişim sağlayamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda oldukça sıkı denetimler yapmaktadır.

Bu denetim esnasında çok sıkı kontroller de beraberinde gerçekleştirilmektedir. Kadın astsubay olma şartları arasında yaş sınırlaması yer almaktadır. 2 yıllık fakülte eğitimini tamamlamış olan kadın astsubay adayları 26, 4 yıllık fakültede eğitimini tamamlamış olan kadın astsubay adayları için ise 28 yaşını doldurmamış olma şartı bulunmaktadır. Bu yaş şartlarına uyum sağlayaman kadın astsubay adayları ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından elenirler. Bunun yanı sıra kadın astsubay adaylarında aranan bir diğer özellik yüz kızartıcı hiçbir suçu işlememiş olmalıdır. Sokak ortasında eylemlere katılma, olayları sabote etme ya da hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlara bulaşmamış olmalıdır. Bunun dışında kadınlar ahlaka uygun olmayan yerlerde çalışmamış olmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu duruma oldukça fazla özen göstermektedir.

Kadın Astsubay adayları yukarıda ifade edilmekte olan özellikleri karşıladıklarına emin olduktan sonra yazılı sınavlara tabii tutulmuş olurlar. Burada kadın astsubay adaylarının mutlaka başarılı bir not ile sınavını bitirmesi astsubaylığa temel anlamda geçiş kısmının alt yapısını oluşturur. Yani kadın astsubay adayları astsubay olarak seçilmek istiyorlar ise mutlaka bu yazılı sınavlardan başarılı bir derece yapmalıdırlar.

Bundan sonraki bir diğer işlemde ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kadın astsubay adayları sözlü mülakata davet edilirler. Kadın astsubay adaylarının mülakatlara çok iyi bir şekilde hazırlanmaları son derece önemli hususlardan biri olarak kabul edilir. Mülakattan geçemeyen kadın astsubay adayları ne yazık ki rakiplerine karşı elenmiş olurlar. Bu sebepten dolayı kadın astsubay adaylarının mülakat esnasında heyecan, stres, sinir yapmamaları ve endişeye kapılmamaları tavsiye edilmektedir. Mülakattan başarılı olan kadın astsubay adayları başarılı olduklarını kanıtlamaya yarayan tam teşekküllü belge almaya hak kazanırlar. Kadın astsubay adayları toplamda 2 yıl boyunca eğitim merkezinde yatılı olarak kalırlar. Yatılı eğitim merkezi tamamı ile parasız olarak karşınıza çıkar.

Kadın Astsubay Eğitimleri Ne Kadar Sürüyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde askeri ordu sisteminde vatani vazifeyi yerine getirmek son derece büyük bir sorumluluktur. Aynı zamanda son derece kutsal bir meslek olarak karşımıza çıkar. Kadın astsubay eğitimleri pek çok derslerden oluşmaktadır. O derslere geçmeden önce eğitimin kaç sene sürdüğünden kısaca ele alıp siz değerli okuyucularımıza ifade etmek isteriz. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ASEM’de eğitim görmektedirler. Bu eğitimler 2 yıl sürmektedir. Eğitim arasında oldukça mühim dersler yer almaktadır. Kadın astsubay ASEM eğitimleri başta akademik eğitim olmak üzere intibak eğitimi, temel eğitim, kolluk uygulamaları safhası ve staj gibi pek çok eğitime tabii tutulmaktadırlar. Bunun yanı sıra son olarak özellikle ifade etmek isteriz ki kadın astsubay eğitimlerini başarıyla tamamlamış kişiler eğitim sonunda kadın astsubay olmaya hak kazanırlar. Eğitim düzeyi buradan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin oldukça fazla üzerinde durmuş olduğu durumlardan biri olarak kabul edilmektedir.