

63 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2024 yılı faaliyet raporunda, 2024 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. Raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 19 bin 152 olduğu, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 21 bin 191 ve karar sayısının 17 bin 666 olduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 92,24 olduğu dile getirildi.



YILLARA GÖRE AÇILAN SORUŞTURMA SAYISI

2020 yılı gelen dosya 12 bin 865, 2021 yılı gelen dosya 15 bin 542, 2022 yılı gelen dosya 18 bin 39, 2023 yılı gelen dosya 18 bin 693 ve 2024 yılı gelen dosya 19 bin 152.

İNEGÖL'DEKİ SUÇ TÜRLERİ

Raporda, İnegöl'deki suç türlerine göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 10 suç türünde; taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 433, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 227, mala zarar verme 165, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret 119, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık 107, dolandırıcılık 78, hakaret 64, basit yaralama 48, kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık 39, kişilerin huzur ve sükununu bozma 24 olmak üzere 10 suç türünde toplam bin 304 dosya yer aldı.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN 10 SUÇ TÜRÜNE GÖRE SORUŞTURMALARIN BİTİRİLME SÜRELERİ ORTALAMASI

Basit Tehdit 97 gün, Tehdit 93 gün, Dolandırıcılık 89 gün, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma 87 gün, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak 80 gün, Basit Yaralama 78 gün, Kasten Yaralama 77 gün, Resmi Belgede Sahtecilik 76 gün, Hakaret 76 gün, Kadına Karşı Şiddet 73 gün.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK

Tutukluluk kararı verilen 368, adli kontrol kararı verilen 565. Adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilere ilişkin dosya sayılarında ise adli kontrol kararı verilen 433, Adli Kontrol Kararı Verilmeyen 324 dosya bulunuyor.

UZLAŞTIRMA İLE SONUÇLANDIRILAN SORUŞTURMA SAYISI

Uzlaştırma kapsamında olan dosya sayısı bin 168, uzlaştırma sonuçlanan dosya sayısı bin 58, uzlaştırma sağlanamayan dosya sayısı 110.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR

Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı 236, Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik) 11 bin 41, İddianame 4 bin 432, Birleştirme 571, Görevsizlik 1, Yetkisizlik bin 367, Fezleke 17, Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Kararı (Türk Ceza Kanunu 191. Madde) 507, Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi Kararı (Çocuk Koruma Kanunu 19. Madde) 0, Uzlaşma 0, Ayırma 272, Davaname 1, Daimi Arama Kararı 595, İdari Yaptırım Kararı 373, Seri Yargılama Usulü Talepname Sayısı (Ceza Muhakemesi Kanunu m.250/8) 233 olmak üzere toplam 19 bin 646.