ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni yayımladı.

Buna göre büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 16 milyon 986 bin baş oldu. Büyükbaş kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 16 milyon 824 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 artarak 162 bin 51 baş oldu.

Verilere göre küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 54 milyon 903 bin başa ulaştı. Küçükbaşlarda koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında artarak 44 milyon 81 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,0 oranında artarak 10 milyon 822 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ AZALDI

Öte yandan istatistiki verilere göre bal üretimi de 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 azalarak 95 bin 492 ton oldu.

Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,6 oranında artarak 85 ton olarak gerçekleşti.