Yeniden Değerleme Oranı'na (YDO) bağlı olarak artacak cezalarla birlikte, en düşük trafik cezasının 1.000 TL'yi bulması bekleniyor. Özellikle, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara uygulanan en yüksek ceza, 2024 için belirlenen 33.240 TL'den, yeni yılda 48.198 TL'ye çıkacak. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, 2025'te YDO'nun yüzde 45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu oran, birçok ürün ve hizmette fiyat artışlarına neden olacak.

YDO zammıyla birlikte, emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan araç kullanma, kask takmadan motosiklet sürme ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlallerde uygulanan mevcut 690 TL'lik ceza, 2025'te 1.000 TL'ye yükselecek.

Ayrıca, en düşük hız limiti ihlali cezası 2024 yılında 1.506 TL olarak uygulanırken, 2025'te bu ceza 2.183 TL olacak. Özellikle uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma durumunda verilen ceza, 2024 yılı için belirlenen 33.240 TL'den, yeni yılda 48.198 TL'ye çıkacak.

Drift yapmanın cezası ise ciddi bir artış gösterecek ve 46.737 TL'ye kadar çıkacak. Alkollü araç kullanma durumunda ise, ilk yakalanmada verilen ceza 6.439 TL'den 9.336 TL'ye yükselirken, ikinci yakalanmada bu ceza 8.075 TL'den 11.708 TL'ye çıkabilir. Ayrıca, yetkisiz olarak çakar veya siren kullanmanın cezası da 9.336 TL'ye kadar yükselebilecek.

Diğer trafik ihlalleri arasında kırmızı ışıkta geçmenin ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezaları da 2.183 TL'ye ulaşacak.

Yeniden Değerleme Oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her yıl kasım ayında açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. Vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılan bu oran, 2024 yılı için yüzde 45 civarında öngörülüyor.