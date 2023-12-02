Bursa'da sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıkan 21 yaşındaki Esra Uzun, Gürsu ilçesine bağlı 35'lik yol üzerinde yaşanan acı bir kaza sonucunda aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Esra'nın ölümü, trafik ışıklarının hem araçlara hem de yayalara aynı anda yeşil ışık verdiği bir kavşakta meydana geldi. Kaza anı, şehir kameralarına saniye saniye yansıdı.

Esra Uzun'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından genç kız, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Esra'nın ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza sonrasında gözaltına alınan araç sürücüsü Memduh Y., adli süreç başlatıldı. Ancak olayın ardında, kavşaktaki trafik düzenlemelerinin yetersizliği ve hatalı lambaların neden olduğu bir güvenlik açığı olduğu iddiaları da ortaya çıktı.

Esra Uzun'un akrabaları, kavşaktaki trafik lambalarının aynı anda araçlara ve yayalara yeşil ışık vermesinin kazaya sebebiyet verdiğini belirtti. Bu durumu düzeltmek, benzer acıların yaşanmaması için tedbir almak amacıyla yetkililere çağrıda bulundu. Esra Uzun’un akrabası, “Bu sabah Esra kızımız işe gitmek için evden çıktı. Buradaki yola geldiğinde yeşil ışık sonrası karşıya geçmek istedi. Aynı anda araçlara da yeşil yanan ışıklar böyle bir kazaya sebep oldu. Maalasef genç kızımızı hayattan kopardı. Biz yetkililerden bu durumun düzeltilmesini ve başka canların yanmamasını istiyoruz” dedi.