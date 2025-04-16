15 Nisan 2025’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 25 bin öğretmen atamasına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne alınmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldı. 2024 KPSS puanı esas alınarak yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç, ön başvurularla başlayacak. Başvuru yapan adaylar arasından alan kontenjanlarının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başvuru ve Sınav Takvimi Belli Oldu

15 bin öğretmen alımına ilişkin kontenjan dağılımı ve başvuru detayları 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek. Başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise 7 Mayıs 2025’te www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

Sözlü sınav ve KPSS puanlarının yüzde 50 oranında hesaplanmasıyla oluşacak başarı sıralamasına göre atamalar yapılacak. Milli Eğitim Akademisi’ne alınacak 10 bin öğretmen adayı için takvim ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama sürecinin her aşamasının mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütüleceğini belirtti. Açıklamada, “Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.