Bursa'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 17 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 24 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini göstererek en yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar çıkacak.