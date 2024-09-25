İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-27” operasyonlarını sosyal medya hesabından (X) paylaştı. Yerlikaya, son dört gün içerisinde 27 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 29 düzensiz göçmenin yakalandığını ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 84 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklandı, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşti. İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye’de yürütülen “Kalkan-27” operasyonları dört gün boyunca devam etti.

Operasyonlar sonucunda yakalanan düzensiz göçmenler, geri gönderilmek üzere ilgili geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise adli süreçlerinin sürdüğü ifade edildi.